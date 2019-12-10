У Генштабі назвали імена військових, загиблих 9 грудня на Донбасі

У Генеральному штабі Збройних сил України назвали імена військових, які загинули на Донбасі 9 грудня.

«Молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року; народження молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження; старший солдат Сергій Сирота, 1997 року народження», – мовиться у повідомленні.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.