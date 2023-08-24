Штаб повідомляє про стримування спроб Росії наступати на трьох напрямках

Російські війська завдали п’ять ракетних та 34 авіаційних удари протягом дня, а також здійснили 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 24 серпня.

Протягом доби штаб зафіксував 26 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області», – заявляє командування.

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Крім того, штаб повідомляє про безуспішні спроби російських військ наступати південніше Авдіївки на Донеччині.

«На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області», – йдеться в зведенні.

За повідомленням, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку – там вони закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Генштаб звітує про загалом 17 ударів авіації по російських позиціях та техніці. Також підрозділи ракетних військ і артилерії завдали вісьмох ударів по російських цілях.