Сирський відвідав позиції ЗСУ на сході: українські захисники йдуть вперед і роблять неможливе (відео)

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав українських військових оперативно-тактичних угруповань «Лиман» та «Соледар». Він заявив, що українські війська, незважаючи на опір противника, йдуть вперед і роблять неможливе.

«Ви щоденно витримуєте атаки, самі йдете вперед. Ми наближаємося до того, щоб перейти в наступ. Ви берете Кліщівку. Незважаючи на шалений опір наших ворогів, ви крок за кроком, сотню метрів за сотнею йдете вперед. Робите те, що в інших умовах було б неможливим. Ви – найкращі представники нашої нації. Ви саме тут, ризикуючи своїм життям, рятуєте нашу державу », – заявив він в оприлюдненому відео.

Як повідомляється, головна мета роботи Сирського на основних напрямках ОГУ «Лиман» та «Соледар» – вивчення оперативної обстановки та проблемних питань. Командувач Сухопутних військ заявив, що з командирами бригад відпрацювали актуальні завдання – скорегували терміни та порядок їх виконання.

Сирський зустрівся з українськими військовими, вручив їм відзнаки і привітав з Днем незалежності.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав з Днем незалежності України.

«Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми», – написав він у фейсбуці.

24 серпня Україна відзначає День незалежності.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.