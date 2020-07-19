Минулої доби бойовики на Донбасі стріляли 13 разів, 1 військовий поранений – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики минулої доби 13 разів відкривали вогонь на Донбасі, в результаті один український військовий зазнав поранення.

Згідно з повідомленням, 18 липня бойовики також обстріляли ділянку розведення в районі Богданівки, застосувавши стрілецьку зброю – зі сторони Петрівського.

«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Інформації про втрати у ЗСУ за поточну добу немає, додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українську сторону в трьох обстрілах захоплених бойовиками територіях за минулу добу і стверджують, що вранці у неділю ЗСУ обстріляли околиці окупованої Горлівки. На ресурсах угуповання «ЛНР» зведених даних про бойові дії за останні години немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.