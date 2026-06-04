Кравченко: суд у Швеції арештував судно CAFFA – ймовірно, причетне до вивезення українського зерна

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що сьогодні суд у Швеції арештував судно CAFFA.

За його словами, це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.



За даними слідства, CAFFA систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

Кравченко зазначає, що для приховування цієї діяльності використовувалася схема з фальшивою реєстрацією – у міжнародних базах судно позначене як «Guinea False».

12 березня 2026 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Швеції із запитом про міжнародну правову допомогу з проханням провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на CAFFA.

«Шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту. Уже наступного тижня після його отримання було проведено обшук судна та допитано свідків. Сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження – суд затвердив арешт судна», – написав Кравченко у телеграмі, додавши, що це конкретний результат міжнародної правової взаємодії України та наших партнерів.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на рішення Швеції.

«Це рішення є важливим прецедентом для зусиль України щодо захисту своїх національних інтересів та дотримання міжнародного права», – заявив він.

За словами Сибіги, рішення суду демонструє, що механізми міжнародного правосуддя здатні ефективно працювати за межами національних кордонів.

Про затримання Caffa стало відомо на початку березня. Аналітики Starboard Maritime Intelligence також вважають це судно таким, що користується хибним прапором: хоча воно передає свій прапор через автоматичну ідентифікаційну систему (AIS) як гвінейський, в інших базах – наприклад, у глобальній базі даних IMO – цьому немає підтверджень. У базі даних платформи Equasis прапор судна також позначений Guinea False. При цьому з 2017 року до червня 2025-го суховантажне судно ходило під російським прапором.

З листопада минулого року Caffa перебуває під українськими санкціями. Судно звинувачують у причетності до перевезення зерна з анексованого Криму до Сирії у липні 2025 року.

Євросоюз включив до свого списку майже 600 суден, підозрюваних у приналежності до «тіньового флоту», яким заборонено вхід до європейських портів та морських перевезень.

За даними МЗС, за період із січня по квітень 2026 року 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 прямих рейсів із українських портів на окупованих територіях до третіх країн. У міністерстві зазначають, що протягом цього періоду з окупованих територій України було експортовано понад 850 000 тонн зерна.



