МЗС Ізраїлю заявило про «фактичні прогалини» в запиті України на арешт судна через зерно

Міністерство закордонних справ Ізраїлю прокоментувало отримання запиту від України на арешт судна через ймовірне перевезення зерна з окупованих територій.

За твердженням відомства, запит Києва на правову допомогу, поданий увечері 28 квітня, «мав суттєві фактичні прогалини та не містив жодних підтверджувальних доказів».

«Поліція Ізраїлю звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткову інформацію та підтверджувальні докази, як того вимагає ізраїльське законодавство», – заявило МЗС.





Також у Тель-Авіві підтвердили, що корабель, який мав зайти до порту наступного тижня, вирішив залишити територіальні води Ізраїлю.

Напередодні Офіс генерального прокурора заявив, що надіслав Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS. На його борту, за даними слідства, є вантаж, який може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного зерна з окупованих територій України.

За даними ОГП, від початку повномасштабної агресії Росії з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезли понад 1,7 мільйона тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 мільярдів гривень.

Українське МЗС зафіксувало, що до Ізраїлю загалом надійшло кілька вантажів із українською аграрною продукцією, незаконно вивезеною Росією з окупованих територій.

27 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі повідомлень, що Ізраїль прийняв уже друге судно з краденим українським зерном, заявив через соцмережі, що до МЗС викликали ізраїльського посла.

У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сарр відписав у мережі Х, що «дипломатичні відносини, особливо між дружніми народами, не ведуться в Twitter чи в ЗМІ».