Генпрокурор: судно із ймовірно викраденим українським зерном залишило води Ізраїлю

Україна зірвала «спробу російської сторони легалізувати зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій», заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко 30 квітня.

«Після вжиття Україною комплексу процесуальних заходів судно PANORMITIS залишило територіальні води Держави Ізраїль та відійшло у нейтральні води. Така поведінка може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту», – припустив він.

За даними Кравченка, на основі матеріалів української сторони компетентні органи Ізраїлю розпочали виконання запиту на арешт судна. Він вказав на те, що факт правопорушення був зафіксований на міжнародному рівні. Відтак подальший рух судна й вантажу та дії причетних до вивезення зерна «залишатимуться предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України».





При цьому, додав Кравченко, вихід судна в нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних від відповідальності:

«Україна продовжує процесуальну роботу, відстежує рух усіх російських суден та застосовуватиме всі доступні механізми міжнародної правової співпраці для арешту майна, встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності».

Напередодні Офіс генерального прокурора заявив, що надіслав Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS. На його борту, за даними слідства, є вантаж, який може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного зерна з окупованих територій України.

За даними ОГП, від початку повномасштабної агресії Росії з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезли понад 1,7 мільйона тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 мільярдів гривень.

Українське МЗС зафіксувало, що до Ізраїлю загалом надійшло кілька вантажів із українською аграрною продукцією, незаконно вивезеною Росією з окупованих територій.

27 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі повідомлень, що Ізраїль прийняв уже друге судно з краденим українським зерном, заявив через соцмережі, що до МЗС викликали ізраїльського посла.

У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сарр відписав у мережі Х, що «дипломатичні відносини, особливо між дружніми народами, не ведуться в Twitter чи в ЗМІ».