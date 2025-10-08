Швейцарія вирішила обмежити надання статусу захисту для українців із семи областей України

Швейцарія вирішила зберегти статус захисту (Status S) для українців щонайменше до 4 березня 2027 року, але з 1 листопада діятиме обмеження для жителів семи областей України.

Як повідомляє пресслужба Федерально ради Швейцарії (уряду), Державний секретаріат з питань міграції (SEM) тепер розрізняє регіони, де повернення є доцільним, під час надання тимчасового захисту, кожну заявку розглядатимуть в індивідуальному порядку.

Тепер при оцінці права на тимчасовий захист розрізняють райони, повернення до яких вважається доцільним або недоцільним. Наразі повернення до Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей вважається доцільним.

Але це нововведення не стосується осіб, які вже мають статус захисту S у Швейцарії, а також членів сімей власників статусу S, які залишаються в Україні. Оскільки ситуація з безпекою в Україні продовжує розвиватися, SEM постійно переглядатиме цей список та за потреби коригуватиме його.

Нове положення набуде чинності 1 листопада та застосовуватиметься до всіх заяв, розглянутих після цієї дати, включаючи ті, що були подані раніше. Зміна чинної практики, яка також набуде чинності 1 листопада, дозволить особам зі статусом захисту S перебувати в Україні до 15 днів на півріччя, а не 15 днів на квартал.

За останніми даними ООН, у Швейцарії перебувають понад 70000 українських біженців.