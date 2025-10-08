Доступність посилання

Швейцарія вирішила обмежити надання статусу захисту для українців із семи областей України

Тепер при оцінці права на тимчасовий захист розрізняють райони, повернення до яких вважається доцільним або недоцільним
Швейцарія вирішила зберегти статус захисту (Status S) для українців щонайменше до 4 березня 2027 року, але з 1 листопада діятиме обмеження для жителів семи областей України.

Як повідомляє пресслужба Федерально ради Швейцарії (уряду), Державний секретаріат з питань міграції (SEM) тепер розрізняє регіони, де повернення є доцільним, під час надання тимчасового захисту, кожну заявку розглядатимуть в індивідуальному порядку.

Тепер при оцінці права на тимчасовий захист розрізняють райони, повернення до яких вважається доцільним або недоцільним. Наразі повернення до Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей вважається доцільним.

Але це нововведення не стосується осіб, які вже мають статус захисту S у Швейцарії, а також членів сімей власників статусу S, які залишаються в Україні. Оскільки ситуація з безпекою в Україні продовжує розвиватися, SEM постійно переглядатиме цей список та за потреби коригуватиме його.

Нове положення набуде чинності 1 листопада та застосовуватиметься до всіх заяв, розглянутих після цієї дати, включаючи ті, що були подані раніше. Зміна чинної практики, яка також набуде чинності 1 листопада, дозволить особам зі статусом захисту S перебувати в Україні до 15 днів на півріччя, а не 15 днів на квартал.

За останніми даними ООН, у Швейцарії перебувають понад 70000 українських біженців.

