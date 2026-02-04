Сі поговорив з Трампом та Путіним. З лідером РФ – про розвиток відносин у «правильному напрямку»

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів віртуальну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє державна агенція «Сіньхуа».



Сі, серед іншого, сказав, що дві країни повинні забезпечити подальший розвиток двосторонніх відносин у «правильному напрямку шляхом глибшої стратегічної координації та більш проактивного взяття на себе відповідальності провідними країнами».



Китай і Росія повинні співпрацювати для «підтримки глобальної стратегічної стабільності, оскільки міжнародна ситуація з початку року стала дедалі турбулентнішою, сказав китайський лідер.



У Кремлі переговори Путіна і Сі, які тривали понад годину, назвали «змістовними». Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що лідери під час розмови приділили «серйозну увагу» актуальним міжнародним питанням.

«Путін і Сі Цзіньпін погодилися, що потрібні постійно діючі механізми двосторонніх консультацій по всіх лініях.. Йдеться про оперативну звірку та узгодження підходів щодо актуальних, у тому числі чутливих сюжетів для своєчасного реагування на виклики та загрози. Домовились активізувати такий професійний діалог», – сказав Ушаков.

Китайська агенція «Сіньхуа» без деталей повідомила, що Сі також сьогодні провів телефонний дзвінок з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп згодом у своїх соцмережах повідомив про «довгу і грунтовну» розмову з лідером Китаю. За його словами, з Сі обговорили, серед іншого, торгівлю, візит до Китаю у квітні, Тайвань, війну між Росією та Україною, поточну ситуацію з Іраном, купівлю нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів.

Пекін не уточнює черговість цих контактів, проте першим на сайті «Сіньхуа» було опубліковане повідомлення про переговори Сі і Трампа.







