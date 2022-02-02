Метеорологи розповіли, коли у січні в Києві було найхолодніше

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського назвали січень у Києві щедрим на опади та вказали, коли у перший місяць зими температура повітря була найнижчою.

«Середньомісячна температура повітря січня у столиці склала мінус 1,3°С, що вище кліматичної норми на 1,9°С. Найхолодніше було 13 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до мінус 14,9°С, а найтепліше – 5-го числа, коли максимальна температура підвищилась до +10,7 градусів», – йдеться в повідомленні.

За січень у Києві кліматологи зафіксували чотири температурних рекорди і один рекорд максимальної швидкості вітру – 23 м/с (14 січня).

Раніше метеорологи повідомляли, що у Києві метеорологічна зима «офіційно» почалася 20 грудня 2021 року.