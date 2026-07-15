Сікорський: Польща підозрює Росію у підготовці провокації з українськими дронами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що Варшава підозрює Росію у підготовці провокації під фальшивим прапором із застосуванням українських безпілотників. Про це повідомляє видання Polsat News.

«Ми підозрюємо, що Росія планує використати українські безпілотники для нападу на державу-члена НАТО або на себе, щоб виправдати напад.. Саме такі дії (Путін) може планувати», – сказав Сікорський під час свого візиту до США.



За його словами, російський президент Володимир Путін може зважитися на таку провокацію через те, що «він у відчаї та програє».



«Такі режими завжди так роблять. Я пам’ятаю провокацію в Глівіце 1939 року, коли агенти Абверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанції на території тодішнього Рейху. Наше послання Володимиру Путіну таке: ми знаємо, що ви плануєте, не робіть цього», – зазначив міністр.

На початку липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що «найближчі місяці можуть бути критичними» у контексті можливих російських провокацій проти Польщі або країн Балтії.

Днями Радослав Сікорський заявив, що «Росія наразі не має достатніх військових можливостей для нападу на Польщу», а президент РФ Володимир Путін «у підсумку зазнає поразки» у війні проти України.



