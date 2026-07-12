Сікорський: Росія наразі не має достатніх військових можливостей для нападу на Польщу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що «Росія наразі не має достатніх військових можливостей для нападу на Польщу», а президент РФ Володимир Путін «у підсумку зазнає поразки» у війні проти України.

За словами глави польської дипломатії в в інтерв’ю італійському виданню Il Messaggero, Варшава «уважно ставиться» до будь-яких погроз з боку Москви, зважаючи на історичний досвід відносин із Росією. Водночас, наголосив він, «війна проти України суттєво виснажила російські військові ресурси».

Сікорський вважає, що наразі «Кремль не спроможний здійснити повномасштабний напад на Польщу», хоча не виключив можливості окремих провокацій. Він також звернув увагу, що Росії так і не вдалося досягти поставлених цілей на сході України, попри роки бойових дій.

Коментуючи повідомлення медіа про нібито попередження США щодо ризику обмеженої російської провокації проти Польщі для перевірки готовності НАТО до реагування, міністр зазначив, що не може підтвердити або спростувати таку інформацію. Водночас він припустив, що подібний сценарій є можливим, а його публічне обговорення може стати стримувальним фактором для Москви.

Очільник МЗС Польщі також високо оцінив здатність України протистояти російській агресії. За його словами, українській державі вдалося уникнути окупації, зберегти експорт зерна через Чорне море та втримати лінію фронту, тоді як результати російської армії виявилися значно слабшими, ніж прогнозували багато експертів на початку вторгнення.

Крім того, Сікорський заявив, що Росія вже близько десяти років веде гібридну кампанію проти західних держав, використовуючи пропаганду, кібератаки, дезінформацію та диверсії. За його словами, Москва витрачає на такі операції понад мільярд євро щороку.

Окремо польський міністр прокоментував українські удари по російських нафтопереробних заводах. На його думку, ці об'єкти є законними військовими цілями, оскільки забезпечують паливом російські збройні сили.