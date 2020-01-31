Британія не скасує візи українцям після «брекзиту» – посол

Велика Британія не буде скасовувати візовий режим для України після виходу з Європейського союзу. Про це заявила посол Сполученого королівства в Україні Мелінда Сіммонс в ефірі телеканалу «1+1».
«Питання про скасування віз не є політичним питанням. Це питання прикордонної політики. І прикордонна безпека є причиною того, що Великобританія не брала участі в Шенгенській угоді, і ця політика не змінилася. Отже, після того, як ми залишимо ЄС, візовий режим для українців продовжиться. Змін не буде», – наголосила дипломат.
Сіммонс також сказала, що Британія також не збирається найближчим часом відкривати візовий центр в Україні. Як і раніше, всі заявки буде розглядати регіональний візовий центр у Варшаві.
За словами посла, згідно зі статистикою, понад 98% заявок на отримання візи надходять вчасно, і більшість з них розглядаються «легко і без проблем».
Надання президентом України Володимиром Зеленським Британії тимчасового безвізового режиму на рік посол пояснила тим, що в Київ та Лондон пізніше проведуть переговори щодо двосторонньої угоди про візовий контроль.
Велика Британія офіційно залишає Європейський союз 31 січня. До цього безвізовий режим Україна їй надавала як члену ЄС.
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