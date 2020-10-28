Сім’ї загиблих на Донбасі добровольців отримають адресну допомогу – уряд

Уряд Україні на засіданні 28 жовтня ухвалив рішення про надання членам сімей загиблих на Донбасі учасників добровольчих формувань адресної допомоги до соціальних виплат (пенсії або допомоги) із розрахунку, що розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному.

«Адресна допомога виплачуватиметься в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом (17 120 грн до 01.12.2020, а з 01.12.2020 – 17 690 грн)». Адресну допомогу члени сімей одержать в листопаді з доплатою з серпня 2020 р., як було передбачено постановою Кабінету Міністрів від 03.08.2020 № 674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб», – повідомляє «Урядовий портал».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.