«Абсолютно не схвалюю»: очільниця МОЗ про ймовірний вплив підлеглих на закупівлі медпрепаратів

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що не схвалює дії, пов’язані із поширеними в ЗМІ повідомленнями про ймовірний вплив своїх підлеглих на ситуацію із закупівлями конкретних медпрепаратів. Про це Скалецька сказала, відповідаючи на запитання журналіста в інтерв’ю Радіо Свобода про розшифровку спілкування заступника міністра з колективом, у якому згадувався препарат, закупівлю якого буцімто лобіювала радниця голови МОЗ Ольга Голубовська.

«Я не знаю і абсолютно не схвалюю будь-яких таких розмов... Коли хтось чує «радник» – це просто людина, яка може підібрати певну інформацію, дати мені її, щоб я краще розібралася в тій чи іншій темі. І так я розумію радників. Виявляється, у Міністерстві роками сприймали будь-кого з радників як і ще одного міністра, котрий, якщо десь приходить, це означає, що він озвучує бажання міністра», – відповіла Скалецька.

Вона додала, що «інститут радника» у Міністерстві охорони здоров’я буде переглядатися.

23 вересня новопризначений заступник міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук провів зустріч з директоратами МОЗ. У ЗМІ потрапив аудіозапис його розмови, в перебігу якої згадувався як «необхідний» у переліку закупівель лікарський препарат однієї фармкомпанії, гонорар від якої задекларувала радниця міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької Ольга Голубовська. Остання пізніше пояснила, що препарат, про який йшлося, є життєво необхідний та безальтернативний для певної категорії хворих.