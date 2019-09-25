У підконтрольних МОЗ установах проведуть аудит – радник міністра

В усіх підзвітних і підконтрольних Міністерству охорони здоров’я установах проведуть аудит, повідомив радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов.

«В усіх установах, які підзвітні і підконтрольні МОЗ, буде проведено аудит... До всіх прийдуть, до всіх без винятку», – сказав Раімов.

За його словами, терміни проведення такої перевірки залежать від аудиторської служби міністерства.

Передусім, за словами Раімова, аудит проведуть у лікарні «Охматдит», на підприємстві «Медичні закупівлі України» та в Центрі ендокринної системи. Перевірятиметься статутна діяльність установ, а потім опрацьовуватимуться скарги.

Крім того, буде здійснена перевірка роботи співробітників МОЗ, за результатами якої очікується низка управлінських рішень, додав Раімов.

«Ніхто нікого не збирається виганяти – ні стару команду, ні нову, ні людей, які тут працювали давно... Залишаться працювати в міністерстві найефективніші», – запевнив радник міністра.

24 вересня держслужбовці Міністерства охорони здоров’я виступили з відкритим листом до прем’єр-міністра Олексія Гончарука, в якому вказали, що дії нового керівництва відомства загрожують продовженню реформи охорони здоров’я в Україні. У тексті листа йшлося про тиск на керівництво директоратів МОЗу і роботу «по понятіям». Підписантами листа до прем’єра стали понад 40 держслужбовців Мінохорониздоров’я.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що отримав відкритого листав від держслужбовців МОЗ, і що в уряді уважно вивчають ситуацію. Він висловив переконаність, що «жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади».

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька ситуацію не коментувала.

Верховна Рада призначила Скалецьку міністром охорони здоров’я 29 серпня, попри численні заклики громадськості зберегти на посаді Уляну Супрун, яка виконувала обов’язки глави МОЗ із серпня 2016 року.