«Після скарги депутата Дубінського»: OCCRP вимагає припинити переслідування журналістів в Україні

Міжнародний Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) засуджує українську владу через переслідування журналістів проєкту-партнера, сайту Slidstvo.Info, ідеться в заяві організації, оприлюдненій 8 травня. OCCRP також закликає припинити розслідування та юридичні утиски колег.

«OCCRP сьогодні дізнався, що Національна поліція України викликала головну редакторку Slidstvo.Info Анну Бабінець на допит 13 травня. Бабінець також є регіональним редактором OCCRP», – вказано в повідомленні.

У міжнародній організації вказують, що виклик Бабінець є частиною «здійснюваного МВС України досудового розслідування, заснованого на необґрунтованих та фальшивих звинуваченнях журналістів Slidstvo.Info в «шпигунстві», включно з незаконним шпигуванням за послом США в Україні Марії Йованович».

«Розслідування було розпочате… після скарги депутата парламенту України Олександра Дубінського, який був одержувачем одного із запитів на інформацію», – повідомляє OCCRP.

«За 17 років, які я працюю журналісткою, ще ніколи не ходила на допит у поліцію за те, що написала запит народному депутату. Але обов’язково піду — з юристом. Все знімемо на відео і покажемо, як Головне слідче управління розслідує такі резонансні справи як запит народному депутату Олександру Дубінському і допитує через це журналістів-розслідувачів», — зазначила Анна Бабінець, додавши, що агенція надасть справі максимально широкий розголос як всередині країни, так і на міжнародному рівні.

Покарання за статтею 163 Кримінального кодексу України («Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер»), яка фігурує у виклику на допит, передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Журналісти Slidstvo.Info можуть бути піддані обшукам та вилученню конфіденційних журналістських матеріалів у перебігу досудового розслідування, інформують в OCCRP.

«Ця справа є прямим нападом на свободу вираження поглядів та демократію в Україні», – сказав співзасновник і видавець OCCRP Дрю Салліван.

У грудні 2019 року журналісти Slidstvo.Info надіслали запити 14 українським урядовцям, політикам та агенціям, шукаючи інформацію про питання, що становлять суспільний інтерес і пов’язані з відносинами США та України. Серед одержувачів цих запитів були міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та депутат Олександр Дубінський.