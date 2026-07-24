ЄС запровадив санкції проти генерала армії РФ Дємурчієва. Раніше про його ймовірні воєнні злочини розповіли «Схеми» і «Система»

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти російського генерал-майора Романа Дємурчієва – заступника командувача 20-ї загальновійськової армії у складі угруповання «Захід» ЗС РФ. Повідомлення про санкції опубліковане в офіційному віснику ЄС за 23 липня.

Раніше «Схеми» (Радіо Свобода) отримали доступ до масиву переписок генерала армії РФ, у яких він скаржиться на стан справ в армії РФ, вище командування, спецслужби, розповідає та ділиться фото і відео катувань і вбивств українських військовополонених. «Схеми» верифікували та проаналізували цей масив даних, поділилися з колегами з проєкту Радіо Свобода «Система» та опублікували серію розслідувань щодо Дємурчієва та його дій.

Відповідно до рішення Ради ЄС, ці санкції запроваджені щодо фізичних та юридичних осіб, які «підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Крім біографії та установчих даних щодо російського воєначальника, у супровідному тексті мовиться таке: «Він бере участь у катуваннях, стратах та оскверненні тіл українських військовослужбовців, зокрема військовополонених».

Зокрема, у розслідуванні «Схем» йшлося про вбивство українського військовослужбовця, захопленого в полон у Запорізькій області; страту інших українських бійців на позиціях в Донецькій області «саперними лопатками» та регулярне хизування у переписках випадками катувань українських бранців – наприклад, російський генерал відправляв своїм співрозмовникам фото відрізаних людських вух.

«Отже, Роман Дємурчієв є фізичною особою, яка підтримує або здійснює дії чи політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності чи безпеці в Україні», – йдеться у офіційній публікації Ради Європи стосовно санкцій.