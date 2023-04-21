Розслідування «Схем» потрапило до короткого списку European Press Prize

Розслідування проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) «Український суддя з паспортом РФ» авторства Наталії Седлецької та Георгія Шабаєва увійшло до короткого списку престижного конкурсу European Press Prize в номінації The Investigative Reporting Award 2023. Церемонія оголошення фіналістів відбулась у Перуджі (Італія) в рамках Міжнародного фестивалю журналістики.

У номінації «Найкраще журналістське розслідування» до короткого списку, окрім «Схем», потрапили також матеріали Politico (США), Le Monde (Франція), Welt am Sonntag (Німеччина), Aftonbladet (Швеція) та інших авторитетних медіа. Конкурс European Press Prize – це ініціатива кількох європейських організацій, серед яких Guardian Foundation і Thomson Reuters Foundation, її мета – розвиток якісної журналістики.

Розслідування про українського суддю Богдана Львова «Схеми» опублікували у вересні 2022 року. Журналісти навели численні докази з низки джерел та баз даних, в тому числі публічних, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Він отримав громадянство ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя.



Журналісти встановили, що в день підпису заяви про отримання паспорта, оформленої від його імені, він перебував у Москві. Саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві, йшлося в розслідуванні з посиланням на історичні витяги з реєстру нерухомості РФ. У день оформлення цієї угоди він також приїжджав до російської столиці потягом із Києва. Його дружина, яка народилася в Москві, також має громадянство РФ.

У коментарі журналістам до виходу розслідування сам суддя заперечив, що має російське громадянство, але не надав документальних підтверджень своїх слів.

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.

5 жовтня голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду, про російське громадянство якого раніше розповіли журналісти-розслідувачі «Схем», що згодом підтвердила і СБУ.

Після публікації розслідування у НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування квартири суддею за за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – «умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації». Журналістів «Схем» викликали на допит у цьому провадженні як свідків.

7 жовтня петиція з вимогою перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова набрала понад 25 тисяч голосів. У відповідь на петицію президент Володимир Зеленський доручив профільній комісії перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства Богдана Львова.



Станом квітень 2023 року рішення щодо позбавлення Львова українського громадянства немає.