Очільник Мінцифри прокоментував співпрацю з банкіром, обвинуваченим у розкраданні коштів банку

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував факти, раніше оприлюднені Радіо Свобода про те, що Мінцифри залучило до співпраці над новим освітнім серіалом про блокчейн, біткоїн та криптовалюти колишнього банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата, який обвинувачується у розкраданні коштів зі збанкрутілого «Банку Національний Кредит», де він був основним акціонером.

У пряму ефірі на Радіо Свобода в інстаграмі Михайло Федоров заявив, що, на його думку, Оністрат має «позитивний бренд», а про офіційні обвинувачення, висунуті проти банкіра правоохоронними органами, міністру не було відомо.

«Якщо чесно, ми не відслідковуємо судові справи, кому там що загрожує. Ми знаємо, що бренд в нього дуже позитивний. Він навіть на YouTube-каналі інтерв’ював мене, Оністрат. Тому я навіть про це не знав», – розповів Федоров.

Міністр цифрової трансформації заявив, що якщо суд підтримає державне обвинувачення, серіал за участю Оністрата видалять з офіційних платформ міністерства.

«Якщо потрапила людина з проблемою, якщо суд доведе це, це буде дійсно неправильно, ми тоді видалимо цей серіал. Якщо ні, то його подивилося п’ять або сім тисяч людей, нехай насолоджуються серіалом», – заявив Федоров.

«Він же не розповідає про, як робити якісь махінації. Він розповідає, що таке криптовалюти і так далі. Для мене головна ціль в рамках цього проєкту, щоб люди навчалися цифровій грамотності», – додав міністр.

Освітній серіал за участі колишнього банкіра Оністрата про блокчейн, біткоїн та криптовалюти поширюється на офіційних платформах Міністерства цифрової політики.

За даними офіційного веб-порталу Судова влада України, наразі Андрій Оністрат має статус обвинуваченого у кримінальному провадженні, яке вже завершене та наразі перебуває на етапі судового розгляду в Шевченківському районному суді Києва. У 2018 році Оністрату була висунута підозра у справі, яку розслідувало Головне слідче управління Національної поліції, а зараз в суді державне обвинувачення представляє Офіс генерального прокурора.

Андрій Оністрат обвинувачується за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування встановило, що Андрій Оністрат, будучи головою спостережної ради ПАТ «Банк Національний Кредит» і одночасно одним з акціонерів цього банку, «діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою колишніх посадових осіб банку, організував розтрату 597 мільйонів гривень» (близько $25,8 млн на той час).

Правоохоронці встановили, що з банку виводилися кошти за допомогою кореспондентського рахунку, відкритого у Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн).

Андрій Оністрат раніше заявляв, що не вважає себе винним.

«Головне слідче управління підозрює мене в скоєнні злочину за ст. 191, ч. 5 – в розкраданні грошей «Банку Національний Кредит». Маячня цієї фрази в тому, що виходить, що я вкрав у самого себе. Жодного показника, жодного свідка того, що це я зробив. Це повністю неадекватне сприйняття того, що відбувається, без будь-якої доказової бази», – коментував звинувачення колишній банкір.

У лютому 2021 року на сайті Міністерства цифрової трансформації з’явилося повідомлення про запуск «освітнього серіалу «Все про блокчейн, біткоїн та криптовалюти», участь у якому взяв Андрій Оністрат». За даними пресслужби відомства, у цьому проєкті – «професійні поради та відповіді на найпопулярніші запитання про блокчейн та криптовалюти від експертів, а також сертифікат, що засвідчує успішне проходження комплексного базового курсу з розуміння блокчейну, криптовалют та цифрових активів».

Раніше у Мінцифрі зазначали, що «всі освітні серіали створені без державного фінансування, за підтримки партнерів – донорів, бізнесу чи NGO... Освітні серіали з фінансової грамотності для громадян є важливими, оскільки показники фінансової грамотності в Україні є одними з найнижчих у Європі».