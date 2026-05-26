Командир батальйону «ПВК «Редут» з розслідування «Схем» і «Системи» отримав підозру у воєнних злочинах

Слідчі Служби безпеки України у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони України зібрали докази воєнних злочинів сербського найманця Давора Савічича – командира російського батальйону «Волки» так званої ПВК «Редут» – під час повномасштабної війни Росії проти України, у період окупації Київщини. Як випливає з оприлюдненого тексту підозри від 22 травня, Савічичу інкримінують порушення законів і звичаїв війни, зокрема, жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, незаконне позбавлення волі. Про бойовий шлях Савічича та його підрозділ «Волки» журналісти проєктів Радіо Свобода «Схеми» та «Система» раніше розповіли у великому розслідуванні про так звану «Приватну військову компанію «Редут» – а по факту російську систему вербування найманців на війну під контролем ГРУ РФ.

У 2023 році журналісти «Схем» у розслідуванні про так звану ПВК «Редут» встановили факт перебування батальйону «Волки» (названого за позивним командира Давора Савічича, громадянина Сербії, який воював у Сирії та на Донбасі ще у складі так званої ПВК «Вагнер») у Качалах, Новому Заліссі, Загальцях, Гостомелі, Бородянці та Шибеному під час часткової окупації Київської області. Використовуючи білінги телефонів військових РФ і знайдені після деокупації документи, «Схеми» ідентифікували низку бійців і командирів, серед яких Савічич. А також знайшли постраждалих від злочинів російських армійців, які упізнали військових. Одному з них, Олексію Верещагіну, повідомили про підозру у березні 2026 року – який зі зброєю вигнав з дому родину під час окупації у селі Качали.

Як встановили слідчі СБУ, Давор Савічич також «жорстоко поводився із цивільним населенням» у лютому-березні 2022 року. Йдеться про два ключові епізоди.

За версією слідства, у селі Федорівка Вишгородського району російські військові на чолі із Савічичем вивезли в ліс одного з місцевих жителів. Там його, зв’язаного і у спідній білизні, прив’язали до дерева, помістили між спиною та стовбуром ручну гранату й висмикнули чеку, змусивши стояти так близько двох годин. Після цього допитували про розташування підрозділів ЗСУ, змушували озвучувати неправдиві твердження для російських ЗМІ і били. Згодом, за версією слідства, чоловіка змусили викопати яму, де його утримували тиждень на морозі, майже без їжі та води, періодично знущалися фізично і морально.

Другий епізод стосується жительки селища Іванків, яку, за даними слідства, російські військові викрали з її квартири, вивезли до лісу поблизу села Шибене й утримували у фургоні 3 дні. На допиті Савічич також вимагав від неї дані про ЗСУ, змушував взяти участь у постановочному інтерв’ю для російської пропаганди та погрожував розправою.

Таким чином, дії Савичича кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою (передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років — ред.). Також слідчі вважають, що він порушив низку міжнародних конвенцій.

Розслідування «Хитрість «Редут» – це найбільш ґрунтовне дослідження діяльності так званої приватної військової компанії «Редут» – другого відомого, після групи «Вагнера», російського збройного формування. Це мережа так званих «добровольчих» формувань, яка не є «ПВК», а контролюється і фінансується Головним розвідувальним управлінням Росії. І по факту це система прихованого вербування «найманців» на війну проти України. Журналісти проєктів Радіо Свобода «Схеми» й «Система» змогли отримати у своє розпорядження дані з телефонів бійців і масив унікальних документів, поговорити з вербувальниками й родичами бійців, а також записати інтерв’ю із засудженими за катування жителів Харківщини військовослужбовцями.

Все це розкриває деталі того, на яких умовах бійці цієї так званої ПВК підписують контракти, щоб поїхати на фронт, як отримують за це гроші. А телефонні трафіки і розповіді свідків допомогли журналістам встановити, яким маршрутом «редутівці» рухалися по Україні й що вчиняли, зайшовши на Київщину, Харківщину, Донеччину та Луганщину. У розслідуванні журналісти також називають кураторів від ГРУ, які опікуються «добровольчими» формуваннями у Росії, та ідентифікують особовий склад «Редуту» і бойових командирів.

Як раніше з'ясувала російська редакція Радіо Свобода, вивчивши базу даних пацієнтів медичних закладів Головного військово-медичного управління Міністерства оборони Росії (ГВМУ), Савічич виявився полковником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).