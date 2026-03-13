Бійцю «ПВК «Редут» з матеріалу «Схем», який зі зброєю вигнав з дому родину під час окупації Київщини, повідомили про підозру

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції та слідчі поліції Київщини у взаємодії з ГУР Міноборони встановили причетність до воєнного злочину під час окупації Київщини російського військовослужбовця батальйону «Волки». За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури йому повідомили про підозру.

За даними журналістів, йдеться про Олексія Верещагіна. У 2023 році журналісти «Схем» (Радіо Свобода) у розслідуванні про так звану ПВК «Редут» – по суті збройне формування ГРУ РФ – встановили факт перебування цього батальйону в селі Качали й інших селах на Київщині. Використовуючи білінги телефонів військових РФ і знайдені після деокупації документи, «Схеми» ідентифікували низку бійців і командирів, серед яких Верещагін, і знайшли постраждалих від злочинів російських армійців, які їх упізнали.

Як повідомляють правоохоронці, у березні 2022 року, під час окупації села Качали, Олексій Верещагін разом з іншими військовими РФ проводив рейди по домівках місцевих жителів.

«Увірвавшись до приватного домоволодіння, на той час 45-річний бойовик, знайшов у будинку жінку з двома маленькими синами. Навів заряджений автомат на матір і пригрозив їй і дітям розстрілом, якщо вони негайно не покинуть будинок», – повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції України.

У Київській обласній прокуратурі додали, що родина змушена була шукати нове житло: «Погрожуючи вбивством, окупант змусив жінку разом із малолітніми дітьми залишити власний будинок, після чого родина була позбавлена можливості проживати у своєму житлі до завершення окупації. Це встановили журналісти проєкту «Схеми» у розслідуванні про так звану ПВК «Редут», в якому ідентифікували особу підозрюваного і знайшли постраждалих».

В результаті 49-річному уродженцю Києва повідомили вже другу підозру за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Раніше оперативники і слідчі Нацполіції заявили, що, зібравши доказову базу злочинів Верещагіна, у межах міжнародної спецоперації «Месники» оголосили йому про підозру у державній зраді.

Розслідування «Хитрість «Редут» – це найбільш ґрунтовне дослідження діяльності так званої приватної військової компанії «Редут» – другого відомого, після групи «Вагнера», російського збройного формування. Це мережа так званих «добровольчих» формувань, яка не є «ПВК», а контролюється і фінансується Головним розвідувальним управлінням Росії. І по факту це система прихованого вербування «найманців» на війну проти України. Журналісти проєктів Радіо Свобода «Схеми» й «Система» змогли отримати у своє розпорядження дані з телефонів бійців і масив унікальних документів, поговорити з вербувальниками й родичами бійців, а також записати інтерв’ю із засудженими за катування жителів Харківщини військовослужбовцями.

Все це розкриває деталі того, на яких умовах бійці цієї так званої ПВК підписують контракти, щоб поїхати на фронт, як отримують за це гроші. А телефонні трафіки і розповіді свідків допомогли журналістам встановити, яким маршрутом «редутівці» рухалися по Україні й що вчиняли, зайшовши на Київщину, Харківщину, Донеччину та Луганщину. У розслідуванні журналісти також називають кураторів від ГРУ, які опікуються «добровольчими» формуваннями у Росії, та ідентифікують особовий склад «Редуту» і бойових командирів.