Топполіцейський з розслідування «Схем» оскаржує конфіскацію 8,5 млн гривень – це вартість пентхаусу його родини

Заступник керівника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко, а також його родичі подали апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про цивільну конфіскацію активів родини. 11 лютого відбулось перше засідання у справі, повідомляє журналіст Радіо Свобода з зали суду.

Поліцейський, а також його теща та тесть оскаржують рішення про стягнення в дохід держави вартості двоповерхового пентхаусу площею 220 квадратних метрів у київському житловому комплексі в розмірі 3,6 мільйона гривень і коштів від його продажу у розмірі 4,9 мільйона гривень, а також двох паркомісць у тому ж комплексі. Раніше в розслідуванні «Схеми» (Радіо Свобода) поставили під сумнів походження коштів на це майно. Зокрема, журналісти з’ясували, що апартаменти, в яких жив сам Полієнко з родиною, були оформлені на його тещу, яка офіційно заробила за життя лише 100 гривень.

11 лютого відбулося перше засідання з розгляду апеляційної скарги Тараса Полієнка та його родичів в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду під головуванням судді Олександра Семенникова.

У суді адвокати Полієнка та Ткаченків заявили, що підзахисні не погоджуються з рішенням суду першої інстанції, який визнав активи необґрунтованими.

«Ми подали апеляцію, бо вважаємо рішення першої інстанції незаконним», - заявив у коментарі «Схемам» адвокат Тараса Полієнка Андрій Давидченко. Більше говорити з журналістами захисники не захотіли.

19 листопада 2025 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і постановила стягнути в дохід держави вартість пентхаусу, а також кошти, отримані від його продажу. Крім того, конфіскації підлягають два паркомісця в цьому ж комплексі.

Підставою для позову стало розслідування «Схем». У вересні 2024 року журналісти встановили, що Тарас Полієнко разом із родиною переїхав у елітні апартаменти у київському житловому комплексі «Зарічний», офіційною власницею яких значилася його теща-пенсіонерка Валентина Ткаченко. В цьому ж ЖК на неї було записано два паркомісця, де журналісти «Схем» зафіксували автівки, якими користується Тарас Полієнко та його дружина.

Аналіз доходів виявив невідповідність способу життя родини їхнім офіційним статкам. За допомогою джерел з доступом до даних з податкової, «Схеми» з’ясували, що теща поліцейського з 1998 року офіційно заробила лише 100 гривень, а її пенсія становить близько 3 тисяч гривень на місяць. Офіційні доходи Анатолія Ткаченка, без урахування пенсії, склали близько 350 тисяч гривень. Тобто сумарно їхніх офіційних коштів не вистачило би на придбання цієї нерухомості в ЖК. Водночас у суді родичі Полієнка переконували, що займались бізнесом – торгівлею квітами та перепродажем мікроавтобусів. Але офіційно у їхніх доходах ця діяльність не відображена.

Раніше в коментарі журналістам Полієнко зазначав, що йому невідомі «обставини придбання» квартири, а його дружина пояснювала, що її матір заробляла на вирощуванні квітів, і, крім того, в родині «була «Волга», яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Києві».

Через півтора місяця після виходу журналістського розслідування, родина продала квартиру у два з половиною рази дорожче від початкової вартості – за 8,3 мільйона гривень. З них – повернули борги і ще заробили на різниці. Прокурори САП заявляли в суді, що той факт, що в цьому пентхаусі жив сам поліцейський і його сім’я, а не родичка, вказує на те, що це майно вона «набула у власність саме за дорученням посадовця», не маючи для цього достатніх офіційних доходів. І тому просили ВАКС визнати «необґрунтованими» ці активи, а також дохід від продажу пентхаусу.

Це рішення першої інстанції Тарас Полієнко коментувати «Схемам» відмовився.