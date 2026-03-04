Російському науковцю з розслідування «Схем» про вплив Кремля у Європі та Україні заборонили вʼїзд у Латвію

Служба безпеки Латвії (VDD) внесла до «чорного списку» резидента країни Валерія Енгеля – російського історика, який понад десять років просував у Латвії та Європейському союзі прокремлівські наративи. Це рішення означає заборону на вʼїзд до країни на невизначений термін.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) 3 березня опублікували розслідування, в якому встановили, що гроші на дослідження з «дискримінації» та «утисків росіян» в ЄС та Україні Енгель, який проживав у Ризі з 2008 року, залучав безпосередньо в Москві. А саме – у «Правфонді», російській державній організації, яка під виглядом «правової допомоги співвітчизникам за кордоном» просуває інтереси Кремля у світі. У коментарі «Схемам» Енгель заперечив отримання російського фінансування після 2022 року, попри наведені журналістами докази зворотнього.

У латвійській спецслужбі у відповідь на запит журналістів зазначили, що Енгель «регулярно поширював пропагандистські наративи Кремля», стверджуючи про панування «русофобії», «агресивного націоналізму» та «відродження нацизму» в Латвії та інших країнах.

«На думку VDD, пан Енгель своєю діяльністю тривалий час і систематично брав участь у реалізації невійськових операцій Росії з впливу та виправданні агресивної зовнішньої політики Росії», – йдеться у письмовому коментарі спецслужби латвійському виданню Re:Baltica, партнеру «Схем» у цьому розслідуванні.

У службі безпеки також додали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Енгель продовжував підтримувати тісні зв'язки з державою-агресором та брати участь у діяльності, спрямованій на виправдання агресивної зовнішньої політики Росії та дискредитацію європейських країн на міжнародному рівні».

Втім, «Схеми» змогли встановити ще тісніший звʼязок Енгеля з Москвою.

Журналісти проаналізували та верифікували документи витоку з «Правфонду» та встановили, що Енгель щонайменше три рази від 2022 року звертався до цього державного російського фонду по фінансування.

Зокрема, у листопаді 2022 року він просив 22,4 тисячі євро на проведення дослідження на тему екстремізму та ксенофобії у Європі, а у вересні 2023 року – 1230 євро на її презентацію на правозахисній конференції ОБСЄ у Варшаві. Обидві грантові заявки, згідно з даними витоку, «Правфонд» затвердив та профінансував, йдеться у матеріалі «Схем».

У 2024 році Енгель просив у «Правфонду» вже 41 тисячу євро на дослідження русофобії в Україні та ЄС, зазначають журналісти. Втім зауважують, що такої доповіді у публічній площині вони не знайшли.

Попередню, профінансовану «Правфондом» доповідь з «ксенофобії», Енгель опублікував восени 2023 року. У розслідуванні «Схем» йдеться, що особливу увагу в ній приділили Україні, стверджуючи про утиски російської церкви та зростання праворадикальних рухів в країні. Серед співавторів – український політолог Руслан Бортнік.

Подібні доповіді у співавторстві Енгеля та Бортніка виходять з 2015 року.