Жінці, яка перебувала за кермом автівки у Дніпрі, готують підозру. «Схеми» дізналися, хто вона

Журналістам «Схем» вдалось встановити ім’я жінки, яка перебувала в автівці за кермом Jaguar у Дніпрі разом з Джумбері Сілогавою на момент зупинки авто поліцейськими та відмовлялась виконати їхні вказівки. Це – 22-річна Тетяна Патинка. У соцмережах «Схеми» знайшли її фотографії.

За даними джерел «Схем» в МВС, правоохоронці готують їй підозру за 348 статтею Кримінального кодексу – «посягання на життя працівника правоохоронного органу». Ця стаття передбачає покарання до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

У соцмережах «Схеми» знайшли її фотографії.

Супутниця Джумбері Сілогави прописана у Дніпропетровській області. Зв’язатись із Тетяною Патинкою «Схемам» наразі не вдалось, її телефон був вимкнений.

Раніше «Схеми» опублікували розширене відео з двох нагрудних камер патрульних Дніпра, на якому зафіксований інцидент з моменту зупинки автомобіля, з подальшим розвитком конфлікту та застосуванням поліцейським зброї. Це відео загальним хронометражем вісім з половиною хвилин.

До цього патрульна поліція офіційно оприлюднила коротше відео – тривалістю три хвилини. Оскільки камер було декілька, відео, отримане «Схемами» від джерел у правоохоронних органах, доповнює загальну картину інциденту.

29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який, за даними правоохоронців, чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль, в якому за кермом була жінка, а також двоє дітей на задньому сидінні.

Поліція та ДБР почали розслідування і відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

Поліція також оприлюднила відео, зокрема, з вуличних камер спостереження. На запису видно, що водій авто, яке зупинили патрульні, порушив правила – «з крайньої правої смуги здійснив рух ліворуч», чим «підрізав» автомобілі інших учасників руху. За кермом на відео – чоловік.

Вбитого звали Джумбері Сілогава, йому було 38 років, він прописаний в Дніпропетровській області. Чоловік мав бізнес у сфері надання ритуальних послуг.

Автомобіль Jaguar, який зупинили патрульні, належить Наталії Сілогаві. Це – колишня дружина Джумбері. В момент інциденту в машині перебувала інша жінка, а не Наталія Сілогава.

За даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, Джумбері Сілогава неодноразово порушував правила дорожнього руху. За період з 2018 по 2022 роки складено 12 протоколів через різні порушення ним ПДР, зокрема, перевищення швидкості, керування без посвідчення водія та рух під заборонені знаки.

Дружина вбитого Сілогави, на яку оформлено авто та чиї діти були в машині, відмовилась коментувати дії поліції у коментарі Радіо Свобода.