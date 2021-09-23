Вибухівка і протитанкові міни: СБУ звітує про нові схрони бойовиків на Донбасі

У Службі безпеки повідлмили про виявлення у районі проведення операції Об’єднаних сил трьох схронів з бойовими засобами ураження.

«З тайників вилучено 1 кг пластиду з вибуховим запалом, 13 протитанкових мін з підривниками та майже 4 тисячі набоїв різного калібру. За оперативними даними, схованки облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР» для вчинення диверсій на території регіону. Під час огляду схрону, замаскованого у покинутому гаражі у Лисичанську на Луганщині, серед іншого виявлено 125 гранатометних пострілів різних модифікацій,10 гранат РКГ-3 та Ф-1 та понад 2,6 тис. набоїв, у тому числі до великокаліберної зброї. З іншого тайнику, обладнаного поблизу насосної станції на в’їзді до міста, правоохоронці вилучили понад 180 артилерійських снарядів», – йдеться в повідомленні.

Також, кажуть в СБУ, уМаріуполі, у руслі річки Кальчик, правоохоронці виявили 3963 патрони різного калібру.

«За матеріалами СБУ тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до неї», – йдеться в повідомленні.

СБУ і поліція періодично повідомляють про знайдені схованки зі зброєю на лінії розмежування.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».