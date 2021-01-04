Офіс генпрокурора України відправив до Польщі підозру ексголові Укравтодору

Офіс генерального прокурора України відправив до Польщі підозру колишньому виконувачу обов’язків голови «Укравтодору» Славоміру Новаку.

Йому інкримінують умисне невиконання рішення та постанови суду, що набрали законної сили, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, Новак упродовж 2017-2019 років умисно не виконував рішення місцевого суду та Верховного суду України про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей України, активно перешкоджаючи їх виконанню.

«Внаслідок таких дій державним виконавцем на Державне агентство автомобільних доріг України накладено штрафи, а також попереджено колишнього посадовця про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень», – заявили в прокуратурі.

Наприкінці липня 2020 року НАБУ повідомило, що колишньому виконувачу обов’язків керівника «Укравтодору» Славоміру Новаку оголосили підозру. Йому інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 Кримінального кодексу).

21 липня прокуратура Варшави також висунула звинувачення Славоміру Новаку, який є громадянином Польщі і очолював «Укравтодор» у 2016-2019 роках.