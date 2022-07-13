«Серйозний удар по економіці регіону». Війська РФ обстріляли у Словʼянську завод з виробництва керамограніту – ОВА

У Словʼянську через російський обстріл зруйновано приміщення заводу Zeus Ceramica, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Сьогодні ввечері приміщення заводу потрапило під обстріл – на щастя, обійшлося без жертв, але є чимало пошкодженого майна…Руйнація такого заводу – серйозний удар по економіці регіону. Росіяни нищать наш промисловий потенціал. Але за все самі ж і заплатять», – написав він у телеграмі.

Кириленко зазначив, що Zeus Ceramica – провідний виробник керамограніту, продукцією якого є найбільші торговельні країни, що купуються в Євросоюзі, США та Канаді.

6 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що «існує реальна можливість» того, що бій за Слов’янськ буде наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас.