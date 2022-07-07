Після початку масованих обстрілів Слов’янська евакуація цивільних із міста пришвидшилася, стверджує голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

«З моменту масованих обстрілів евакуація збільшилася в 3-4 рази. Тиждень тому це було 20-30 людей (організована евакуація), то зараз не менше ніж 100 в день, плюс виїжджають своїм автотранспортом. Бачимо збільшення і по Донецькій області в цілому. Раніше ми садили людей на поїзд у Покровську і бачили, що поїзд був напівпорожній. Зараз він на 100 % заповнений», – розповів Вадим Лях у коментарі Радіо Свобода.

За його підрахунками, у колись понад стотисячному Слов’янську лишається близько 23 тисяч людей.

Вадим Лях додав, що сьогоднішня ніч у місті пройшла відносно спокійно, обстрілів не було.

5 липня відбувся масований обстріл Слов’янська з боку російських сил.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко закликав місцевих цивільних жителів залишити місто.

6 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що «існує реальна можливість» того, що бій за Слов’янськ буде наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас.