Заступникові голови КМДА наклали 14 швів на голову, стан тяжкий – речниця

Речниця столичного чиновника Володимира Слончака Галина Шпак підтвердила факт нападу на заступника голови Київміськадміністрації.

«Пресслужба підтверджує факт нападу на Володимира Слончака вчора ввечері. Наразі стан заступника голови КМДА тяжкий, накладено 14 швів на голову. Поки це все», – написала Шпак на сторінці у Facebook.

Раніше сьогодні столичні правоохоронці повідомили, що встановлюють, за яких обставин заступник голови КМДА зазнав тілесних ушкоджень після виклику «від лікарів про те, що на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив заступника голови КМДА». Правоохоронці не вказували імені постраждалого чиновника столичної адміністрації, водночас у ЗМІ і соцмережах повідомили, що йдеться про Володимира Слончака.

11 грудня Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення Володимира Слончака на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.