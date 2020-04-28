Суд відправив колишнього заступника мера Києва під нічний домашній арешт – МВС

Суд відправив колишнього заступника мера Києва Володимира Слончака під нічний домашній арешт, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Чоловіку інкримінують злочин, передбачений статтею 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

За даними поліції, ввечері 26 квітня в Солом’янському районі Києва зупинили автомобіль, який рухався без ввімкнених фар. За кермом була депутатка Київської міської ради та заступник голови Київської міської державної адміністрації. Під час спілкування патрульні запідозрили, що водійка перебувала у стані сп’яніння. Їй запропонували пройти тест на драгері, однак вона відмовилася.

Поліцейські стверджують, що пасажир почав агресивно себе поводити, не реагував на зауваження поліцейського і вдарив патрульного.

27 квітня мер Києва Віталій Кличко звільнив Володимира Слончака з посади свого заступника.

Сам Слончак вибачився перед громадськістю та правоохоронцями за свою емоційну нестриманість, але заперечив, що нападав на поліцейського.