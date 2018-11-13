У Словаччині вперше висунули обвинувачення за участь у боях в Україні

У Словаччині громадянину країни вперше висунули звинувачення у справі про участь у бойових діях на сході України на боці підтримуваних Росією бойовиків, повідомила 12 листопада поліція країни в своєму Facebook.

За даними слідства, місцевий житель Маріо Р., прізвище якого не розкривається, воює на боці контрольованих Росією бойовиків від липня 2015 року. Його звинувачують у веденні бойових дій у «складі організованої озброєної групи на території іншої держави». У разі повернення на батьківщину обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Серед десятків тисяч бойовиків на Донбасі, що протистоять українським урядовим військам, крім кадрових російських військовослужбовців, воюють також найманці з низки країн, зокрема, Сербії, Бразилії, Росії, Білорусі.

Раніше суд у Белграді виніс 28 вироків проти громадян Сербії, що брали участь у війні в Україні. Прокуратура країни повідомила Радіо Свобода, порушила справу проти 45 осіб, яких обвинувачують в участі у війнах за кордоном, а справу в організації участі в таких війнах порушили проти двох осіб.

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