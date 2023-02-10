Словаччина отримала офіційний запит України на МіГ-29 – голова уряду

Словаччина може почати переговори щодо надання Україні винищувачів МіГ-29 – про це повідомив прем’єр-міністр Едуард Геґер 10 лютого, передає агенція Reuters.

«Президент України попросив мене надати МіГи. Тепер, оскільки надійшов офіційний запит, процес переговорів може початися», – заявив голова уряду.

Він додав, що переговори будуть як внутрішніми, так і з Європейською комісією, адже Словаччина може отримати компенсацію за цю поставку.

«Наші МіГи можуть врятувати невинні життя в Україні», – сказав Геґер.

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Агенція також цитує міністра оборони країни Ярослава Нада – за його словами, Словаччина більше не потребує цих літаків і може або продати їх, або надати Україні, але остаточне рішення наразі не ухвалене.

Напередодні Едуард Геґер, коментуючи зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що «працюватиме» над тим, аби Україна отримала літаки МіГ-29.

Вперше дані про ймовірну передачу Словаччиною винищувачів МіГ-29 України з’явилися влітку 2022 року.