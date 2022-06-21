Словенія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Правляча коаліція та опозиція у Словенії підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, повідомила правляча партія «Рух «Свобода» (Gibanje Svoboda) у твітері у вівторок.

«Питання участі делегації Словенії на засіданні Європейської ради обговорювалося сьогодні на засіданні об'єднаних комітетів із зовнішньої політики та європейських справ словенського парламенту, й депутати коаліції та опозиції одностайно підтримали пропозицію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС», – йдеться в повідомленні.

Партія «Рух «Свобода» прийшла до влади у Словенії після перемоги на виборах наприкінці квітня цього року.

Рішення щодо надання статусу кандидата у члени ЄС для України лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі 23–24 червня. Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.