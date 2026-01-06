Президентка Словенії оголосила парламентські вибори

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар підписала у вівторок указ про призначення чергових парламентських виборів на 22 березня, повідомляє адміністрація президента.

«Вони (вибори – ред.) є можливістю для нас як громади подумати про те, яку Словенію ми хочемо, які цінності ми хочемо відстоювати, яке суспільство ми хочемо побудувати і яке майбутнє ми хочемо залишити майбутнім поколінням», – сказала вона.

Президентка закликала представників усіх політичних партій, ЗМІ та широку громадськість до шанобливого, толерантного та відповідального спілкування, і наголосила, що під час кампанії зміст має бути пріоритетом над політикою.

«Я не хочу жодних відхилень від проєвропейського шляху, який приніс Словенії стабільність, безпеку та розвиток», – додала вона.

У грудні 2022 року Наташа Пірц Мусар стала президенткою Словенії.