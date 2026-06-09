У Слов’янську розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми – МВА

У Словʼянську розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб, повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«У неї увійшли мікрорайони Словкурорт, Черевківка і Хімік. Відповідний наказ сьогодні було погоджено з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів при Кабінеті міністрів України. Це – вимушений, але необхідний запобіжний захід. Адже за останні дні ми маємо трьох поранених дітей», – написав Лях у соцмережах 9 червня.

За його словами, на початок червня у згаданих мікрорайонах живуть 366 дітей.

«Правоохоронці вже почали підготовчу роботу. З родинами, які підпадають під евакуацію, проводяться бесіди, надаються необхідні роз’яснення», – зазначив голова МВА.

Раніше цього місяця проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії писав, що авіаудари військ РФ по центру Слов’янська й масовані бомбардування центрального району Краматорська, збільшення дронових ударів й артилерійські обстріли, загиблі й поранені цивільні – все це призвело до зростання числа охочих залишити ці міста Донеччини.

Слов’янсько-Краматорську агломерацію «однією з ключових і найгарячіших ділянок фронту» на кінець травня назвав Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ.

Слов’янськ від лінії фронту відділяють близько 14 кілометрів. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зауважували у кінці травня, що російські війська намагаються просунутися до міста, застосовуючи тактику інфільтрації малих груп піхоти. В ISW вказують, що армія Росії завдає дронових ударів по шляхах постачання, що пов’язують Слов’янськ із Харківщиною. Агресор, додають аналітики, б’є і по цивільній інфраструктурі в самому місті, переважно дронами різних типів і керованими авіабомбами.

У Слов’янську, за даними МВА, залишаються 45 тисяч цивільних.