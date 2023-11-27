На тлі розмов про ШІ «автентичний» стало словом року – словник Merriam-Webster

Американський словник Merriam-Webster повідомив, що розповіді про штучний інтелект збільшили кількість запитів на «автентичний».



За версією американського словника Merriam-Webster, словом року стало слово «автентичний».

Словник оголосив 27 листопада, що користувачі шукають його значення, намагаючись зорієнтуватися, що є справжнім, а що підробленим.



У пресрелізі Merriam-Webster зазначається, що у 2023 році спостерігається зростання кількості запитів, «спричинене історіями та розмовами про [штучний інтелект], культуру знаменитостей, ідентичність та соціальні мережі».



Зауважується, що з розвитком штучного інтелекту і його впливом на фейкові відео, контракти акторів, академічну чесність та велику кількість інших тем межа між «справжнім» і «фальшивим» стає все більш розмитою.



Слово «автентичний» має кілька значень, зокрема «не фальшивий і не імітаційний» і «вірний власній особистості, духу чи характеру», зазначає Merriam-Webster, додавши, що «автентичність важко визначити і вона є предметом дискусій».

Водночас словник англійської мови Collinsназвав абревіатуру AI – «штучний інтелект» або ШІ – словом 2023 року. Автори словника назвали «революційною» мовну модель на основі ШІ, яка набула поширення наприкінці 2022 року.