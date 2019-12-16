У «Слузі народу» відреагували на інцидент з побиттям свого депутата в Сумах

У владній партії «Слуга народу» прокоментували інцидент зі своїм партійцем Михайлом Ананченком, який заявив, що став жертвою нападу невідомих у неділю в Сумах.

«Стара система чинить спротив так, як звикла ще з 90-х. Вони сподіваються, що зможуть знову грабувати країну, якщо ми відступимо. Але ми не здамося. Будемо боротися за краще майбутнє для України і втілювати програму змін, яку підтримали наші виборці. Закликаємо правоохоронні органи належним чином відреагувати на побиття нашого колеги Михайла Ананченка», – йдеться в повідомленні партії.

Раніше, зі слів народного депутата Михайла Ананченка, стало відомо, що на нього у неділю напали невідомі в Сумах. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про «насильство по відношенню до народного депутата України».

Михайло Ананченко був обраний у Верховну Раду 9-го скликання по загальнодержавному багатомандатному округу, 34-й у списку партії «Слуга народу».