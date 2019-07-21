«Слуга народу» набирає 43,9% на виборах у Раду – Національний екзит-пол

Президентська партія «Слуга народу» набирає 43,9% голосів на позачергових парламентських виборах, свідчать дані національного екзит-полу.
Згідно з даними опитування, поведеного на виході з дільниць, до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п’ять партій:
- «Слуга народу» – 43,9%
- «Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%
- «Європейська солідарність» – 8,9%
- ВО «Батьківщина» – 7,6%
- «Голос» – 6,3%.
Ці політичні сили долають 5-відсотковий прохідний бар’єр.
Дані опитування на виході з дільниць наведені станом на 18:00.
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21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.
На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.
Екзит-пол у день виборів до Верховної Ради України провів Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 10 551 респондента на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування».
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