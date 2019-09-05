Народний депутат від «Слуги народу» Беленюк заявлений на чемпіонат світу з боротьби

Народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк візьме участь у чемпіонаті світу з боротьби в столиці Казахстану Нурсултані. Борець греко-римського стилю Беленюк заявлений на турнір у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Чемпіонат світу відбуватиметься 14-22 вересня. Згідно з інформацією на сайті міжнародної федерації боротьби, змагання у ваговій категорії Беленюка заплановані на 15 і 16 вересня.

Відповідно до календарного плану Верховної Ради, у ці дні в парламенті не буде пленарних засідань.

Жан Беленюк – український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, чемпіон світу, заслужений майстер спорту України.

У липні Беленюк обраний народним депутатом за списками партії «Слуга народу». Він розповідав, що планує представляти Україну на літніх Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році.