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05 Вересень 2019, Київ 07:21
Новини | Політика

Народний депутат від «Слуги народу» Беленюк заявлений на чемпіонат світу з боротьби

Президент України Володимир Зеленський (л) та народний депутат Жан Беленюк (п), 24 серпня 2019 року

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Народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк візьме участь у чемпіонаті світу з боротьби в столиці Казахстану Нурсултані. Борець греко-римського стилю Беленюк заявлений на турнір у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Чемпіонат світу відбуватиметься 14-22 вересня. Згідно з інформацією на сайті міжнародної федерації боротьби, змагання у ваговій категорії Беленюка заплановані на 15 і 16 вересня.

Відповідно до календарного плану Верховної Ради, у ці дні в парламенті не буде пленарних засідань.

Жан Беленюк на з’їзді партії «Слуга народу»
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Жан Беленюк на з’їзді партії «Слуга народу»

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Жан Беленюк – український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, чемпіон світу, заслужений майстер спорту України.

У липні Беленюк обраний народним депутатом за списками партії «Слуга народу». Він розповідав, що планує представляти Україну на літніх Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році.

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