Європейські ігри: Україна здобула 12-у золоту нагороду

В останній день ІІ Європейських ігор збірна України вже здобула шість нагород: по два «золота», «срібла» і «бронзи».

Представник греко-римської боротьби Жан Беленюк у фіналі вагової категорії до 87 кг переміг азербайджанця Іслама Аббасова з рахунком 3:1 і виборов 11-у золоту нагороду для України.

Вже через півгодини ще одну нагороду найвищого ґатунку здобув боксер Олександр Хижняк.

У фіналі вагової категорії до 75 кг українець не залишив шансів італійцеві Сальваторе Кавалларо.

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Інший український боксер Микола Буценко став срібним призером ІІ Європейських ігор. І ще три нагороди в активі українських гімнастів: Олег Верняєв здобув «срібло» у вправах на коні, Петро Пахнюк став третім у вільних вправах, а Ігор Радівілов виборов бронзову нагороду у вправах на кільцях.

30 червня відбудуться також фінали з опорного стрибка, де змагатиметься Ігор Радівілов, і вправи на брусах, де виступатиме Олег Верняєв.

ІІ Європейські ігри, що тривають у Мінську, завершуються 30 червня. О 20:00 відбудеться церемонія закриття головних континентальних стартів цього літа.