Голова «Слуги народу» пояснив, чому партія не витрачала коштів на зарплати

Партія «Слуга народу» наразі використовує послуги волонтерів, а для ведення бухгалтерії та юридичного супроводу залучає виконавців на умовах аутсорсу, повідомив голова політичної сили Олександр Корнієнко в коментарі «Українській правді» 21 листопада. Таким чином він пояснив, чому партія не витрачала кошти на зарплати.

«Ще з президентської кампанії ми спиралися на волонтерську участь і співпрацювали з громадськими організаціями, які вирішили підтримувати нашу партію, зокрема «Команду Зе», головою якої я був. Цей підхід зберігся і на парламентських виборах», – сказав Корнієнко.

Він стверджує, що «найближчим часом» політична сила планує «переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність у зв’язку з розвитком партії».

20 листопада громадська організація «Комітет виборців України» із посиланням на фінансові звіти «Слуги народу» повідомила, що станом на середину листопада в партії офіційно не працювала жодна людина. За даними комітету, політична сила також офіційно не витрачала коштів на заробітну плату із витрачених на діяльність за період липня-вересня 240 мільйонів гривень.