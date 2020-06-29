Стефанчук про «Слугу народу»: понад 226 ми набираємо спокійно, фракція абсолютно монолітна

Фракція партії «Слуга народу» залишається «абсолютно монолітною», повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю Радіо Свобода.

«З моєї точки зору, оскільки я все це спостерігаю зсередини, фракція абсолютно монолітна. Цьому є підтвердження по всіх інших законодавчих актах. Просто інколи ставляться питання, які мають різне бачення. І ніхто не займається тим, щоб ламати депутати чи щось інше. Йде конструктивний діалог. Просто в одному діалозі депутати погоджуються, а в іншому не погоджуються», – повідомив Стефанчук.

Він вважає, що багато людей хотіли б бачити розкол всередині фракції.

«Але це очевидно не так. Тому що всі подальші голосування і голосування за міністра екології показали, що фракція абсолютно спокійно голосує сама. Усі питання, які пов’язані з подальшим законотворенням, ви побачили голосування у п’ятницю, в інші дні, показало, що більше 226-и ми набираємо спокійно», – Стефанчук.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на 29 червня до фракції «Слуги народу» входять 248 народних депутатів.