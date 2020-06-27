«Старається і працює»: Стефанчук не бачить перспективи відставки Шмигаля

Пеший заступний голови Верховної Ради Руслан Стефанчук не бачить наразі підстав для відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином Стефанчук прокоментував заяву свого колеги по фракції «Слуга народу» Олександра Дануци, який не виключив, що уряд Шмигаля може піти у відставку так само, як і уряд його попередника Олексія Гончарука.

«Станом на зараз я таких перспектив не бачу. Тому що бачу справді, що прем’єр старається і працює. І навіть те, як він відразу в той же ж день виїхав на паводки на Закарпаття і вже навіть там керує штабом, то це абсолютно нормальна реакція», – сказав Стефанчук.

На думку заступника спікера парламенту, те, що Верховна Рада не затвердила програму уряду, також не є підставою для відставки.

«Програма на 90% складалася з того, що було обговорено з комітетами. Питання, мабуть, йшло, швидше, про імунітет, про питання довіри. Оскільки це парламентсько-президентська республіка, то кожен для себе сам вирішив, як він буде голосувати і що для нього в пріоритеті – чи програма, чи довіра. Я просто скажу, що у нас переважна більшість урядів працювали без затвердженої програми і нічого, вони працювали», – зазначив він.

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Стефанчук додав, що «з дуже глибокою повагою» ставиться до прем’єр-міністра.

«У нього, можливо, немає часу на якийсь піар, але він реально такий трудоголік, він користується підтримкою президента України, переважної більшості фракції. Але знову ж таки, мабуть, були інші мотиви, які пов’язані з тим, чи надавати імунітет, чи не надавати, аніж із тим, чи хороша програма, чи погана. Тому це таке було ухвалене рішення. Ніякого наполегливого не було спонукання всім. Але президент говорив, він просив підтримати, але фракція проголосувала так, як вона проголосувала», – згадує заступник спікера.

18 червня Верховна Рада не підтримала голосами народних депутатів доопрацьовану програму дій уряду.

Раніше 4 червня парламент не підтримав програму дій уряду і відправив її на доопрацювання в Кабмін.