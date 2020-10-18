У «Слузі народу» розповіли, кого хочуть бачити в ТКГ замість Фокіна

Після виключення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи до її складу можна було б призначити когось із параламентарів. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив народний депутат від «Слуги народу» та заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

«Я думаю, що все-таки нам потрібно, щоб там було більше парламентарів. Тому що в ТКГ делегати часто про щось домовляються, але вони забувають, що згідно з Мінськими домовленостями парламент України ухвалює закони про особливості місцевого самоврядування та про ведення виборів... Тому я впевнений, щоб саме депутати від різних політичних фракцій входили до делегації ТКГ... І потім, коли вони повернуться в Україну після всіх цих перемовин, вони повинні будуть переконати параламент, що потрібно внести необхідні зміни в законодавство і чому», – вважає народний депутат.

При цьому Качура додає, що особисто йому, як члену профільного парламентського комітету, з яком зустрічався Фокін, не сподобалася його фраза про те, що «на Донбасі немає присутності Російької Федерації».

«Я не погоджуюсь точно з тезою, яку озвучив пан Фокін, вона точно мені різала вухо, це теза про те, що якщо навіть суто юридично подумати: ну як це немає, якщо в Мінських домовленостях сторона – Російська Федерація. Як можна було про це сказати? Я думаю, що ця теза і стала ключовою в ухваленні рішення президентом України щодо звільнення Фокіна», – говорить Качура.

Президент Володимир Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником голови української делегації в ТКГ у серпні цього року, а 30 вересня звільнив через висловлювання останнього щодо Донбасу.