Українці не постраждали внаслідок смерчу в Туреччині: МЗС

Серед постраждалих внаслідок смерчу в турецькому курортному місті Анталія немає українців, повідомив голова Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«За інформацією екстрених служб, громадян України немає серед постраждалих в Анталії. Місцевий аеропорт працює з перебоями», – розповів дипломат.

Він також оприлюднив номери консульського представництва України в регіоні.

Серія смерчів вдарила по прибережному місту Анталія 26 січня. Принаймні 12 людей отримали поранення, за окремими повідомленнями, двоє людей загинули.