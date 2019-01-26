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26 Січень 2019, Київ 19:28
Новини | Суспільство

Українці не постраждали внаслідок смерчу в Туреччині: МЗС

Негода вдарила по узбережжю турецького курорту Анталія

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Серед постраждалих внаслідок смерчу в турецькому курортному місті Анталія немає українців, повідомив голова Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«За інформацією екстрених служб, громадян України немає серед постраждалих в Анталії. Місцевий аеропорт працює з перебоями», – розповів дипломат.

Він також оприлюднив номери консульського представництва України в регіоні.

Серія смерчів вдарила по прибережному місту Анталія 26 січня. Принаймні 12 людей отримали поранення, за окремими повідомленнями, двоє людей загинули.

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