Поліція розслідує смерть двох далекобійників в Миколаєві, ще троє в лікарні

Увечері 14 грудня в Миколаєві померли двоє далекобійників, ще троє потрапили до лікарні, повідомила місцева поліція з посиланням на лікарів.

Згідно з повідомленням, одного з померлих чоловіків знайшли вже під час огляду автомобіля.

«Близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у мікрорайоні Варварівка по вулиці Одеське Шосе помер 54-річний далекобійник. Оглядом його вантажного автомобіля був виявлений мертвим і його 38-річний напарник. Також швидка забрала ще трьох далекобійників: 33-х, 38-ми та 57-ми років, один із них у тяжкому стані», – заявляє пресслужба правоохоронного відомства.

У поліції додають, що більшість постраждалих з Вінницької та Чернігівської областей. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловіки їли та вживали алкоголь в одному з придорожніх кафе.

«Зразки продуктів харчування та спиртних напоїв правоохоронці вилучають, вони будуть направлені на експертизу», – йдеться в повідомленні.

Провадження відкрили за статтею про умисне вбивство. Як зазначають у відомстві, «обставини та причини трагедії встановлюються».

8 грудня у селі Стахорщина Чернігівської області невідомою речовиною отруїлися троє дітей, один з них, 9-річний хлопчик, помер.