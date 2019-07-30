У Білорусі вдруге у 2019 році оголосили смертний вирок.

За даними базованої в Мінську правозахисної групи «Весна», суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні 2018 року та засудив його до смерті.

50-річний підсудний визнавав свою провину та просив суд зберегти йому життя.

Павлов – другий засуджений до смертної кари у 2019-му після 36-річного Олександра Осиповича, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат минулоріч.