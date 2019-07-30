Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Липень 2019, Київ 21:24
Новини | Міжнародні

У Білорусі вдруге у 2019 році оголосили смертний вирок

Чоловіка визнали винним у вбивстві двох жінок похилого віку

Дивитись коментарі

У Білорусі вдруге у 2019 році оголосили смертний вирок.

За даними базованої в Мінську правозахисної групи «Весна», суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні 2018 року та засудив його до смерті.

50-річний підсудний визнавав свою провину та просив суд зберегти йому життя.

Павлов – другий засуджений до смертної кари у 2019-му після 36-річного Олександра Осиповича, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат минулоріч.

Смертна кара в Білорусі

  • Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю.
  • Всього за роки незалежності в Білорусі винесли понад 300 смертних вироків.
  • Влада Білорусі не повідомляє про виконання смертних вироків. Про це вдається дізнатися зі свідчень інших засуджених до страти або від правозахисників, які контактують з рідними засуджених.
  • Євросоюз періодично закликає Білорусь відмовитися від смертної кари.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG