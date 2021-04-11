Біля генконсульства Польщі у Львові запалили лампадки на честь жертв Смоленської трагедії

Біля приміщення генерального консульства Польщі у Львові 10 квітня запалили лампадки і поклали квіти у пам’ять жертв Смоленської катастрофи.

Також була виставлена інформаційна таблиця про те, що 10 квітня 2010 року в авіакатастрофі в Росії загинули 96 осіб, які летіли вшанували пам’ять польських офіцерів, вбитих за наказом органів радянської влади у Катині. Під Смоленськом загинув президент Польщі Лех Качинський із дружиною.

На борту лайнера Ту-154 перебували 96 осіб. Усі вони загинули. У Польщі заявляють, що розслідуванню причин трагедії перешкоджає Росія.

Комісія Міноборони Польщі вивчала різні версії падіння літака. У 2018 році назвала головною версією вибух на борту літака. Водночас Росія таку заяву називає необгрунтованою, називаючи причиною катастрофи те, що польські пілоти винні у тому, що посадили лайнер у поганих погодніх умовах.

Акцію організували представники генерального консульства.