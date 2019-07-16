Поліція: депутат замовив смс-розсилку для дискредитації «Голосу» на користь партії ЄС

На Львівщині депутат сільської ради замовив СМС-розсилку для дискредитації партії «Голос» Святослава Вакарчука на користь «Європейської солідарності» Петра Порошенка, повідомив начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк. У відповідь партія ЄС заявила, що кіберполіція «грубо втручається у виборчий процес».

Демедюк заявив, що упродовж 15 липня до поліції почали надходити повідомлення від жителів Львівщини про масову розсилку СМС-повідомлень. У них йшлося, що «Голос» не проходить п’ятивідсотковий бар’єр на виборах, а тому «людей провокували не голосувати за вказану партію», розповіли поліцейські.

«У рамках досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що фактично особа, яка використовує СМС-розсилку з альфа-іменем Peremoga, є одним із депутатів сільрад Львівської області. У вигляді фізичної особи-підприємця він оформив СМС-розсилку з одним із операторів мобільного зв’язку у кількості від 5 до 25 тисяч упродовж місяця», – повідомив Демедюк.

Очільник кіберполіції наголосив, що окрім контрагітації, порушник використовував СМС-розсилку задля агітації за політичну партію «Європейська солідарність».

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача).

Партія «Європейська солідарність» заявила, що обурена «політично заангажованими» діями департаменту кіберполіції Нацполіції України.

«Очевидно, це перший прецедент в історії українських виборів, коли відкривається кримінальне провадження за розсилку СМС-повідомлень, у яких містилася навіть не власна думка, а лише посилання на соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) про те, що партія «Голос» нібито не долає прохідний бар’єр», – заявили в «Європейській солідарності» і звинуватили кіберполіцію у «грубому втручанні у виборчий процес».

Партія також наголосила, що «розбереться з індивідуальної ініціативою» депутата сільської ради.

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.